Menino de 10 anos morre atingido por portão de empresa em Patos de Minas

Um menino de 10 anos, morreu ao abrir manualmente o portão de uma empresa de concretagem em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O portão saiu dos trilhos e caiu sobre a criança. Ainda não se sabe o que provocou a queda, que aconteceu no início da manhã desta segunda-feira (5/2).Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), a vítima, que morava com a família dentro da empresa, morreu no local da ocorrência