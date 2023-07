Corpo de desembargador é velado no prédio do TRT em BH

Em homenagem ao desembargador, o TRT declarou luto oficial por três dias. O velório, com a presença de amigos, familiares, colegas de profissão e admiradores, aconteceu na manhã desta sexta (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Morreu na tarde dessa quinta-feira (13/7) Luis Felipe Lopes Boson, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG). Nesta sexta (14/7), o corpo de Boson foi velado no hall do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de BH, a pedido da família do magistrado. Funcionários do local afirmam que, convencionalmente, os velórios dos demais magistrados do prédio acontecem em um ambiente fechado no local.