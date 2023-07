Morte com indícios de vingança na noite de quinta

432

O crime ocorreu na Rua Solar, no Bairro Miramar (foto: Google maps)

As polícias civil e militar ainda não têm pistas dos autores de um homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (13/7), no Bairro Miramar, zona oeste de Belo Horizonte. Messias Martins Alves Júnior, de 37 anos, foi morto ao volante do carro dele, um Prisma de cor prata, que foi cercado por outro veículo, ainda não identificado. A mulher da vítima, de 29 anos, foi ferida com um tiro de raspão na barriga. O filho do casal,de cinco anos, nada sofreu.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, Messias estava com a família, retornando para casa, quando um Siena preto, segundo testemunhas, emparelhou com seu carro na Rua Solar, e dois homens começaram a atirar.

Messias perdeu o controle da direção, batendo contra dois outros veículos, que estavam estacionados em frente ao número 87 da rua.

Os agressores estacionaram na esquina seguinte, com Rua Café, onde um dos ocupantes desceu, foi até o veículo batido e efetuou diversos disparos contra Messias.

Ferida, a mulher foi levada, juntamente com o filho, para o Hospital Júlia Kubitschek. Em conversa com os policiais, ela afirmou que o veículo que emparelhou com o carro deles era um Ford Ka branco, desmentindo as testemunhas.

Vingança?

Uma outra informação dada pela mulher, segundo a polícia, pode ser o caminho das investigações. Ela contou que seu companheiro tinha sido inocentado de um homicídio, ocorrido em 2015, também na Rua Solar. Para os investigadores, isso seria um sinal de que o crime pode ter sido por vingança. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.