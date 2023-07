MG: Homem é preso suspeito de agredir e torturar a própria mãe

432

Homem foi levado para a presídio (foto: Governo de Minas) Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de ter torturado a própria mãe, em Rio das Mortes, distrito de São João del-Rei, no Campo das Vertentes.

Rapidamente a PM procurou o filho da idosa, que confirmou que agrediu a mãe. Ele relatou para os policiais que é filho único e que, por isso, cuida sozinho dela. No entanto, no último domingo (9/7), ela estava muito agitada, puxou os óculos dele e jogado uma caneca de água na direção dele. Irritado, ele agrediu a mãe com tapas no rosto e no braço.

Passados alguns dias, nesta quarta-feira (12/7), a idosa amanheceu desacordada. Por isso, o filho dela buscou ajuda médica e a levou para a Santa Casa. Diante da confissão, os policiais prenderam o rapaz. Na Delegacia, a Polícia Civil ratificou a prisão, enquadrando o homem sob o crime de tortura. Ele foi levado para o presídio.