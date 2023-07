Inspirado em Vampeta, homem dá pirueta após audiência de divórcio na RMBH

432





Um homem foi flagrado dando piruetas em frente ao Fórum de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após audiência de divórcio realizada nessa segunda-feira (10/7), o caminhoneiro Enoque Oliveira Santos conseguiu oficializar a separação e promoveu a inusitada reação. Um homem foi flagrado dando piruetas em frente ao Fórum de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após audiência de divórcio realizada nessa segunda-feira (10/7), o caminhoneiro Enoque Oliveira Santos conseguiu oficializar a separação e promoveu a inusitada reação.





Ele contou à reportagem do Estado de Minas que ao final da audiência, após ter sido formalizado o divórcio, saiu muito feliz e satisfeito com o resultado obtido. Quando saiu do Fórum, Enoque contou que cumprimentou os seguranças do local e resolveu sair de um jeito diferente.













"Quando sai, eu falei: 'Ah, eu vou sair daqui de um jeito diferente'", disse o caminhoneiro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O caminhoneiro, que atualmente mora na cidade de São Paulo, relatou que de uma maneira espontânea, resolveu dar as piruetas. Todos esses movimentos como forma de extravasar a alegria de ter resolvido essa situação em que estava envolvido.





Leia também: Incêndio no Cachoeirinha: moradores passam a noite em hotéis "E na sequência assim, espontaneamente, deu vontade de dar três estrelinhas. Uma, duas, três, para fora. Aí eu saí correndo, levantando o braço e comemorar como se tivesse acontecido um gol. Naquele momento [das piruetas], eu até lembrei do jogador Vampeta", afirmou.







Após vencer a Copa do Mundo de 2002, os atletas pentacampeões mundiais foram recebidos pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em Brasília. No alto da rampa do Palácio do Planalto, o volante Vampeta, à época no Corinthians, "desceu" a rampa dando cambalhotas e rolando no chão. Veja o vídeo abaixo.





Contudo, Enoque ressalta que a comemoração inusitada e diferenciada não teve o intuito de provocar a ex-mulher. Ele também disse que já está em um outro relacionamento e deseja continuar sua vida normalmente.





"Quero desejar boa sorte para a outra parte também. Vida que segue para ambas as partes. Já estou em um novo relacionamento, está muito bem, tranquilo", finalizou.