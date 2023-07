432

LSD apreendido com suspeita de tráfico foi enviado pelos Correios (foto: PCMG/ Divulgação)

Uma mulher, de 21 anos, foi presa pela Polícia Civil, na noite de quarta-feira (12/7), suspeita do envolvimento com o tráfico de drogas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A prisão ocorreu na casa da suspeita, no Bairro Chica Ferreira. Com ela, foram apreendidos 100 selos de LSD.



Leia também: Jovem é preso com quase 800 ecstasys e LSDs amarrados nas pernas com fitas

A polícia recebeu uma denúncia de que a suspeita iria receber uma encomenda pelos Correios contendo os entorpecentes.A partir daí, os investigadores identificaram a destinatária e monitoraram o endereço dela, conseguindo flagrar a chegada do envelope e realizar a apreensão.A droga estava dividida em duas cartelas. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Plantão, onde foi autuada por tráfico de drogas. Em seguida, ela foi levada ao sistema prisional.