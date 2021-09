Skunk, LSD, haxixe e MDMA: homem é preso com várias drogas em BH

Parte das drogas estava em posse do suspeito, enquanto o restante estava em seu apartamento (foto: Reprodução/PCMG)

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Civil nessa terça (14/9) por suspeita de tráfico de drogas em Belo Horizonte . No apartamento dele, os agentes encontrar um verdadeiro inventário de drogas: skunk, LSD, haxixe, MDMA, maconha e outros sintéticos de alto valor.Segundo a polícia, as investigações indicam que ele apenas armazenava as drogas e fazia vendas esporádicas. Portanto, a instituição apura se há outras pessoas envolvidas no crime.A polícia agiu depois que o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) recebeu informações sobre armazenamento de drogas no local.Parte da droga estava com o detido e o restante no apartamento dele, situado na Avenida Barbacena, Centro-Sul da capital mineira.No total, o Denarc apreendeu 16 tabletes de haxixe, 400 micropontos de LSD, uma porção de skunk, uma porção de MDMA, especiarias derivadas da maconha, e drogas sintéticas.