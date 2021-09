Mulher ajuda namorado a roubar loja de pneus em BH e acaba presa

Rua dos Goitacazes, na altura do Bairro Barro Preto, onde o furto e a prisão aconteceram, segundo a PM (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 34 anos em flagrante por suspeita de furto de uma televisão na madrugada desta quarta (15/9), em Belo Horizonte. Ela é apontada pela polícia como invasora de uma loja de pneus na Rua dos Goitacazes, no Bairro Barro Preto, região Centro-Sul da capital mineira, ao lado do seu companheiro.De acordo com a corporação, os policiais descobriram o crime por meio de câmeras de monitoramento. Viaturas se deslocaram ao local. Quando a dupla avistou os militares, tentou fugir.Segundo a PM, o homem entrou em um galpão abandonado e não foi mais visto. A mulher presa em flagrante e o foragido já têm várias passagens pela polícia por crimes do mesmo tipo.Os militares apreenderam a televisão da marca Phillips, de 42 polegadas. O caso segue em investigação na Central de Flagrantes 2, na Rua Conselheiro Rocha, no Santa Tereza, Leste de BH.