Mulher dá à luz a um menino em uma ambulância no Anel Rodoviário, em BH

Mulher dá à luz a um menino em uma ambulância no Anel Rodoviário, em BH

Homem que agredia mulher com bambu é preso com armas e drogas em Ipatinga

Homem que agredia mulher com bambu é preso com armas e drogas em Ipatinga

BH tem alta em dois indicadores, mas permanece com pandemia em controle

BH tem alta em dois indicadores, mas permanece com pandemia em controle