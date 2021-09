Itajubá inicia vacinação de adolescentes contra a COVID nesta quarta (15/9)

Itajubá vacina adolescentes de 12 a 17 anos que fazem parte dos grupos prioritários (foto: Reprodução prefeitura de Itajubá )

Itajubá inicia, nesta quarta-feira (15/09), a vacinação contra a COVID-19 de adolescentes de 12 a 17 anos que fazem parte dos grupos prioritários (deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas). A aplicação da dose de reforço em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência também começa amanhã.

Só serão imunizados os adolescentes que se cadastraram no site da prefeitura e receberam a autorização com o código QR Code. No ato do cadastro, é obrigatório anexar o Termo de Autorização assinado pelo responsável legal, além do documento que comprove à condição (cadastro por deficiência, comorbidade, gestante ou puérpera).



Vale destacar que é obrigatório apresentar o QR Code, em aparelho digital ou impresso, juntamente com um documento com foto (RG ou CNH) no dia da vacinação. Quem não possui aparelho digital e/ou não conseguiu imprimir o QR Code deve procurar o posto de saúde mais próximo para emitir a autorização.



A prefeitura informa que a imunização de adolescentes e idosos será realizada de acordo com a disponibilidade de doses.



Repescagem de outros grupos

Nesta quarta-feira (15/09), a prefeitura também fará mais uma repescagem para pessoas que ainda não compareceram para receber a primeira dose da vacina. Esse grupo será vacinado, das 12h às 16h, no Ginásio do Tigrão.



Desde o dia 20 de janeiro, quando teve início a vacinação contra a COVID-19 em Itajubá, o município já aplicou a vacina em 71.219 pessoas. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (14/09).

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)