Polícia Civil prende professor suspeito de abusar de 6 crianças em Itajubá

Polícia Civil prende professor suspeito de praticar pedofilia em Itajubá (foto: Reprodução PCMG) praticar pedofilia em Itajubá, no Sul de Minas. A prisão aconteceu nessa terça-feira (10/8), em Carmo de Minas, após a polícia deflagrar a Operação Magister. De acordo com as investigações, seis crianças entre nove e 11 anos teriam sido abusadas sexualmente. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um professor suspeito deem, no Sul de Minas. A prisão aconteceu nessa terça-feira (10/8), em Carmo de Minas, após a polícia deflagrar a. De acordo com as investigações,entre nove e 11 anos teriam sido abusadas sexualmente.



Segundo o inspetor de Polícia Civil Éverton Vieira Morais, as investigações começaram após uma mãe relatar que seu filho, hoje com 15 anos, havia sido molestado em 2015, quando tinha nove, em uma escola municipal na zona rural de Itajubá.



O investigado, de 35 anos, é professor e também já exerceu o cargo de conselheiro tutelar. De acordo com as investigações, ele abordava as crianças no banheiro e as tocava em suas partes íntimas.



Com o mandado de prisão temporária expedido, os policiais localizaram o suspeito em uma escola em Carmo de Minas, mesma cidade em que mora. No ano em que ocorreram os crimes, o suspeito dava aula na zona rural de Itajubá.



“As investigações vão prosseguir com o intuito de localizar novas pessoas que possam ter sido vítimas desse professor”, afirma o inspetor.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)