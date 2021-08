Incêndio atinge Serra do Curral, e fumaça incomoda moradores em BH

--> --> --> -->

Incêndio que atingiu Serra do Curral exatamente no mesmo local, em julho de 2019 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 30/07/2019)

Umatingiu a Serra do Curral, na altura do Bairro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta quarta (11/8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência se concentra na altura da Rua Correias, nas proximidades da Praça Alaska.

A corporação se deslocou com uma viatura por volta das 20h15 desta quarta. Segundo os bombeiros, não há risco para as residências próximas, mas há bastante fumaça, o que incomoda os moradores do Sion.

Não há informações sobre a causa do incêndio, mas a falta de chuvas desta época do ano sempre provoca um aumento nas ocorrências do tipo. Além disso, a ação humana ocasiona muitos incidentes.

Em 31 de julho de 2019, um incêndio atingiu o mesmo local da Serra do Curral, perto da Praça Alaska, no Sion. As chamas altas se espalharam por vários pontos, e 16 militares trabalharam no local com quatro viaturas para eliminar o risco.

Minas registrou o mês de julho com mais focos ativos de incêndio dos últimos 14 anos em 2021. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectou 1.302 focos, maior número desde os 1.429 de 2007.

Neste mês, são 359 até essa terça (10/8), uma média de 35,9 por dia – abaixo da mediana de 37,2 durante agosto do ano passado.

O ápice histórico da temporada de incêndios no estado, no entanto, acontece sobretudo em setembro. Portanto, o alerta se estende até o início do período chuvoso em outubro.