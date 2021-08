Timóteo cadastra famílias para acolher crianças e adolescentes

A família precisa ter disposição para oferecer carinho e proteção (foto: Pixabay) interessadas em acolher temporariamente crianças e adolescentes afastados das suas famílias de origem por decisão judicial, devem realizar um cadastro no programa "Família Acolhedora Bem Me Quer", que será lançado na próxima semana pela Prefeitura de Timóteo. Pessoasem acolher temporariamente crianças eafastados das suas famílias de origem por decisão judicial, devem realizar um cadastro no programa "Família Acolhedora Bem Me Quer", que será lançado na próxima semana pela Prefeitura de Timóteo.

O programa é coordenado pela secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município e cada família receberá o valor de um salário mínimo mensal para ajudar nas despesas com a criança acolhida.

A gerente de Proteção Social Especial, Patrícia Dias, explica que a ação tem como objetivo evitar a institucionalização e promover o acesso ao carinho e à atenção de uma família com disponibilidade afetiva. "Estamos tentando adotar uma forma mais moderna de acolhimento, entendendo que a família ainda é o melhor modelo para o crescimento de uma criança", enfatiza.

Por ano, em média, trinta crianças são afastadas das suas famílias por determinação judicial na cidade de Timóteo. Até então, essas são acolhidas de forma institucional, em uma entidade conveniada ao município.

Com a instauração do programa, Patrícia Dias explica que será realizado um trabalho técnico e psicossocial para identificar o tipo de acolhimento necessário.

“Por exemplo, a criança está em risco e precisa ser afastada urgentemente de sua família, o Conselho Tutelar a leva para a instituição e, a partir disso, as duas equipes começam a conversar”.

Quem pode se cadastrar?

Para acolher uma criança ou adolescente é necessário, entre os requisitos, ter mais de 18 anos, residir no município há mais de um ano, deve trabalhar, não estar em processo de habilitação para adoção, não ter antecedentes criminais e ter disposição para oferecer carinho e proteção. O cadastro deve ser realizado no site da prefeitura.

As famílias deverão passar por várias etapas que irão avaliar as motivações, disposição, desejo e habilidades do núcleo familiar para acolher. Em seguida, essas pessoas receberão capacitação e serão sempre acompanhadas pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento. A família do menor afastato também receberá acompanhamento.