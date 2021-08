Uberaba vacina pessoas com 27 anos após chegadas da 34ª e 35ª remessas

Momento da chegada no aeroporto de Uberaba de cerca de 30 mil doses da vacinas que serão distribuídas entre 27 cidades do Triângulo Sul (foto: Aline Mustafé/Divulgação) Após a chegada das 34ª e 35ª remessas de vacinas contra a COVID-19 à Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul nesta terça-feira (10/8) e quarta-feira (11/8), respectivamente, Uberaba vai vacinar as pessoas com 27 anos (ou mais), sem comorbidades, a partir desta quinta-feira (12/8) até segunda-feira (16/8), exceto no domingo (15/8).

No sábado (14/8), conforme a Secretaria de Saúde de Uberaba, será realizado o Dia D da vacinação na unidade de saúde do bairro rural da Capelinha do Barreiro, onde serão aplicadas a 1ª dose nas pessoas acima de 27 anos e a 2ª dose, conforme o previsto no Cartão de Vacinas.

Segundo o superintendente Regional de Saúde do Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, a região recebeu no início da tarde dessa terça-feira a sua 34ª remessa de vacinas contra a COVID-19 e já nesta quarta-feira (11/8) recebeu a 35ª remessa.

A 34ª remessa de vacinas contra a COVID-19 do Triângulo Sul chegou nesta terça-feira (10/8) e será distribuída para as 27 cidades desta região nesta quinta-feira (11/8), juntamente com a 35ª remessa que chegou nesta quarta-feira (11/8) (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

“Ambas (as remessas) serão distribuídas aos municípios da macrorregião Triângulo Sul nesta quinta-feira (12/8), conforme rotina já estabelecida”, contou.

UTI/COVID pública perto do limite

Enquanto avança na vacinação contra a COVID-19, Uberaba vive preocupação com relação ao aumento da ocupação da UTI/COVID pública que voltou a ficar perto do limite. Além disso, o número de novos casos nesses primeiros 11 dias de agosto está um pouco maior que o mesmo período do mês passado

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite de domingo (8/8), de 60 leitos UTI/COVID públicos disponíveis no município, 52 estão ocupados. Já com relação à UTI/COVID privada, de 43 leitos disponíveis, 25 estão com pacientes. No total, de 103 leitos, 77 estão ocupados. Já dos 131 leitos de enfermaria/COVID disponíveis, 64 estão ocupados.

Sobre o número de novos casos da COVID na cidade, diferentemente de julho, quando a média do número de casos positivos da doença por dia foi de cerca de 100, nesses 11 dias de agosto a média subiu para 110.

Com relação ao número de mortes foram 29 nestes primeiros 11 dias do mês e 31 no mesmo período de julho.

Desde o início da pandemia foram contabilizados em Uberaba 37.916 casos positivos da COVID-19 e 1.238 mortes.