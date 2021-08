Supermutirão: Contagem vai vacinar público de 26 anos dentro de uma semana

Mutirão a partir desta sexta-feira (13/8) quer acelerar número de vacinados com a primeira dose do imunizante contra COVID-19 em Contagem (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Com o envio de uma nova remessa de doses de vacina contra COVID-19, um 'supermutirão' deve aumentar a cobertura vacinal em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir desta sexta-feira (13/8).

A ideia é vacinar os jovens com 26 anos até a semana que vem (veja calendário completo abaixo).

O calendário ficou assim:

Sexta-feira (13/8): pessoas com 31 anos ou mais

Segunda-feira (16/8): pessoas com 30 anos ou mais

Terça-feira (17/8): pessoas com 29 anos ou mais

Quarta-feira (16/8): pessoas com 28 anos ou mais

Quinta-feira (17/8): pessoas com 27 anos ou mais

Sexta-feira (18/8): pessoas com 26 anos ou mais

Na segunda-feira (16/8), a prefeitura alerta que o começo da vacinação pode sofrer algum atraso por causa da distribuição dos lotes da vacina (que só será feita no dia para evitar algum problema com armazenamento ou até mesmo furtos que possam comprometer as doses).

Quem "perdeu" a primeira data para vacinação pode procurar as unidades de saúde. Não é necessário agendar para tomar a vacina em Contagem.

As unidades credenciadas funcionam das 8h às 15h e os pontos extras dos shoppings, das 15h às 21h (veja mais abaixo). Para vacinar é necessário apresentar o comprovante de endereço no próprio nome de quem for se vacinar. É possível pegar uma declaração de moradia na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, para quem não tem nenhuma conta em seu nome.

Até agora, 299.772 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 109.218 a segunda e 18.970 moradores de Contagem foram imunizados com a vacina de dose única, segundo o último levantamento do Vacinômetro do governo do Estado consultado nesta quarta-feira (11/8) pelo Estado de Minas.



A cobertura da primeira dose na população adulta (com 18 anos ou mais) está em 56,92%. Na segunda dose, 24,34%

Veja os locais de vacinação em Contagem:

SHOPPING CONTAGEM – DRIVE THRU

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. Severino Ballesteros, 850 – Cabral

Estacionamento G1

BIG SHOPPING – LOJAS 210/211/284

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. João César de Oliveira, 1275 – Eldorado

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº 30 – Eldorado)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)

– Cemei Parque São João (Rua 7, 42 – Vale das Perobas)

– UBS Água Branca (Avenida Seis, nº 300 – Conjunto Água Branca)



REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Cemei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)



REGIONAL NACIONAL

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

– Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)

– Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)



REGIONAL PETROLÂNDIA

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – Entrada pela Rua Oleoduto nº 200)



REGIONAL RESSACA

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– UBS São Joaquim (Rua Rubi, s/n – São Joaquim)

– UBS Jardim Laguna (Rua Bragança, 872 – Jd. Laguna)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)



REGIONAL RIACHO

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)



REGIONAL SEDE

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Cemei Bernardo Monteiro (Rua Wilson José de Souza, 30 - Bernardo Monteiro)

– Escola Municipal Eli Horta (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)

– UBS Praia (Rua do Registro, nº 1676 – Praia)

Para a dose 2 da CoronaVac: somente na Escola Municipal Eli Horta (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)



REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Anexo à Farmácia Distrital em Darcy Ribeiro (Rua João Luiz de Faria, 142 – Darcy Ribeiro)

– Cemei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem).