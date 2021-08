Contagem retoma concurso público suspenso no ano passado por causa da COVID

Depois de quase um ano suspenso, o concurso público que vai preencher 18 vagas na área de Educação em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi retomado.

As provas foram adiadas por causa da pandemia de COVID-19. Segundo a prefeitura, aproximadamente 20 mil pessoas se inscreveram. As novas datas já foram marcadas. Em 3 de outubro, acontecem os testes para os cargos de nível superior, e, em 24 de outubro, as provas para vagas que exigem ensino médio.