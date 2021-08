Contagem retoma programa de atividades físicas presenciais em praças

Cada turma e horário deve ter uma média de 25 alunos, para não haver aglomerações (foto: Secretaria de Esportes e Juventude de Contagem/Divulgação)

O programa Pratica Contagem, que oferece atividades físicas de graça para moradores da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, retornou as aulas presenciais nesta semana. A decisão foi tomada pela prefeitura após a análise dos novos casos de COVID-19 e do avanço da campanha de imunização.



Segundo a prefeitura, todas as aulas já foram retomadas (veja lista abaixo), e há vagas disponíveis para todas.





O número de vagas depende da estrutura de cada espaço, mas cada turma e horário deve ter uma média de 25 alunos para não haver aglomerações, porém a quantidade pode ser maior caso o local seja amplo, aberto e arejado, por exemplo.

O programa oferece exercícios funcionais, que ajudam a controlar e evitar doenças como diabetes, hipertensão, depressão e ainda diminuir a obesidade.

Segundo a coordenadora geral e idealizadora do Pratica Contagem, Katia Prandini, os exercícios ajudam a prevenir doenças, melhorar a autoestima e a qualidade de vida. “Nós atendemos todas as faixas etárias, mas como a maioria das atividades acontece no período da manhã, os idosos são os que mais comparecem”, explica.

A bibliotecária aposentada Maria de Fátima Soares, 64, por exemplo, não via a hora de voltar a encontrar as amigas. "Consegui fazer alguns exercícios aqui em casa, quando tudo estava remoto. Mas, é outra coisa quando a gente vai pessoalmente", comenta.

Ela já tomou as duas doses da vacina contra COVID-19 e mesmo imunizada, ela não deixou de seguir os protocolos de segurança sanitária, e tem evitado até mesmo os abraços. "É difícil ficar sem abraçar! Mas, como o coronavírus ainda está aí, temos que evitar o máximo possível de contato", finaliza.

Além do distanciamento entre os alunos, todos são obrigados a usar máscaras, e totens com álcool em gel são disponbilizados (além dos banheiros públicos existentes nos locais).

Veja os locais e horários das atividades

Regional Sede