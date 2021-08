Confira todos os detalhes da volta às aulas presenciais em Contagem

Educação Infantil voltará primeiro às aulas presenciais em Contagem (foto: Janine Moraes/PMC) aulas presenciais serão retomadas em Contagem para as crianças de 4 e 5 anos nesta segunda-feira (9/8). Após uma semana de preparação após a volta dos servidores e funcionários do setor, a prefeitura considera que está "tudo pronto" para que os pequenos voltem às salas de aula, depois de mais de um ano de suspensão por causa da COVID-19. Asserão retomadas empara as crianças de 4 e 5 anos nesta segunda-feira (9/8). Após uma semana de preparação após a volta dos servidores e funcionários do setor, a prefeitura considera que está "tudo pronto" para que os pequenos voltem às salas de aula, depois de mais de um ano de suspensão por causa da

Não é obrigatória a retomada presencial. Os pais que quiserem manter os filhos em casa poderão decidir por isso, sem prejuízo ao aprendizado, já que as aulas remotas serão dadas paralelamente às atividades presenciais. Mesmo assim, o modelo híbrido continuará sendo adotado, com escalonamento de estudantes.

Em cada unidade, pública ou privada, haverá medição de temperatura com termômetros digitais, disponibilização de álcool em gel em todas as dependências, e a distribuição de máscaras para quem eventualmente perdê-la ou tiver algum problema com o equipamento de proteção.

Álcool será disponibilizado em todas as dependências das escolas, garante a prefeitura (foto: Janine Moraes/PMC)

Os professores e demais funcionários devem usar a faceshield (máscara facial que parece um escudo), que também será distribuída pelas escolas conforme a necessidade.

A presença na escola será de, no máximo, três horas e pode variar de uma a três vezes por semana. "Isso pode variar dependendo da realidade de cada unidade e da opção das famílias pelo retorno. A escola será diferente do que conhecemos, com uma dinâmica diferente nos processos pedagógicos, adaptadas à nova realidade", explica a secretária de Educação, Telma Fernanda.

Distanciamento será respeitado, conforme demarcações no CEMEI Vereador Ailton Diniz (foto: Janine Moraes/PMC)

Se algum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 for registrado, a escola deve suspender imediatamente as atividades e notificar as autoridades de saúde.

Segunda dose

Além das medidas de distanciamento e higienização, a prefeitura antecipou a segunda dose da vacina da AstraZeneca para os profissionais da educação. O prazo, que era de 90 dias, passou para 30. A medida teve autorização do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Como o Vacinômetro do governo estadual tem um atraso na divulgação dos dados, ainda não é possível saber o efeito da medida. No último dado, acesso no início da tarde desta quinta-feira (5/8), 144 profissionais já haviam tomado a segunda dose da vacina.

Veja as etapas do retorno das atividades presenciais