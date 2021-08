Pouso Alegre vacina pessoas de 30 a 34 anos contra a COVID até sábado

Pouso Alegre vacina pessoas de 30 a 34 anos contra a COVID de quinta-feira a sábado (foto: Myke Sena /MS) Após receber mais de 10 mil doses de vacinas contra a COVID-19 nesta quarta-feira (11), a Prefeitura de Pouso Alegre anunciou que pessoas de 30 a 34 anos serão vacinadas ainda nesta semana. A imunização desse público acontece de quinta-feira (12) a sábado (14), de acordo com a idade.

No sábado (14), a prefeitura realiza mais um Pit Stop para vacinar pessoas de 30, 31 e 32 anos, e para aplicar a segunda dose em quem está com o vencimento marcado até 22 de agosto. Três postos de saúde do município também estarão abertos para vacinação desse público.

Na quinta e sexta-feira, a imunização acontece, das 13h às 19h, nos postos de saúde do Cidade Jardim, São João, Jardim Brasil I, Pão de Açúcar e Colinas de Santa Bárbara. No sábado, será em sistema drive-thru no câmpus Fátima da Univás e nos seguintes postinhos: Pão de Açúcar, São Cristóvão e São João. O atendimento é das 8h às 16h.

“Nós vamos agora, neste fim de semana, fazer o maior movimento de vacinação desde que começamos o processo de imunização em Pouso Alegre”, afirma o prefeito Rafael Simões.



“Esta é a semana que mais recebemos doses, e a gente está com muito alegria fazendo esse trabalho aí de poder atender o maior número de pessoas possíveis", complementa a secretária de Saúde, Sílvia Regina.

Confira o cronograma de vacinação:

Quinta-feira (12): pessoas com 34 anos completos nos postos de saúde;

Sexta-feira (13): pessoas com 33 anos completos nos postos de saúde;

Sábado (14): pessoas com 32, 31 e 30 anos completos e 2ª dose (Astrazeneca) com vencimento até o dia 22 de agosto em sistema drive-thru e nos seguintes postos de saúde: Pão de Açúcar, São Cristóvão e São João.

É importante destacar que as pessoas que forem tomar a primeira dose da vacina devem levar o documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre. Para quem for tomar a segunda dose, basta apresentar o cartão de vacina comprovando a primeira dose e um documento com foto.

Pouso Alegre recebe mais de 10 mil doses

Nesta quarta-feira (11), a prefeitura de Pouso Alegre retirou mais de 10 mil doses de vacinas contra a Covid-19 na Superintendência Regional de Saúde. Os imunizantes fazem parte da 35ª e 36ª remessa, que foram distribuídas aos municípios de uma só vez.

De acordo com a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Pouso Alegre vai receber 5.532 da Pfizer, 3.010 da AstraZeneca, 1.540 da Coronavac e 125 da Janssen. Ou seja, um total de 10.207 doses – maior carga já recebida pelo município desde o início da campanha de vacinação.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)