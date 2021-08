Veja quem será vacinado contra COVID-19 em Patos de Minas

Cidade recebeu lote com 8 mil doses e deve vacinar, até domingo (15/8), moradores com mais de 29 anos sem doenças crônicas (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) contra a COVID-19, a prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, decidiu refazer o cronograma de vacinação. Com a chegada de um lote com 8 mil doses de vacina contra a, a prefeitura de, no Alto Paranaíba, decidiu refazer o cronograma de vacinação.

Nesta quinta-feira (12/8), será feito um mutirão para imunizar apenas trabalhadores da indústria e construção civil com 27 e 28 anos completos (veja onde a dose será aplicada e os horários abaixo). O grupo foi incluído como prioritário pelo Ministério da Saúde em junho.

Mesmo com a cobertura vacinal na primeira dose com média maior que a do Estado (Patos tem 73,98% da população com pelo menos uma aplicação, segundo o Vacinômetro, contra 66,53% em toda Minas Gerais), a prefeitura decidiu pela vacinação exclusiva para aumentar a cobertura neste grupo. Do total de 15 mil pessoas estimadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), apenas 1.800 tomaram a primeira dose.

A imunização por idade será retomada na sexta-feira (13/8), com a aplicação para quem tem 31 anos ou mais. No sábado, 30 anos, e domingo, 29.

Na semana que vem, a cidade deve aplicar apenas a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e Coronavac.

Segundo o Vacinômetro checado nesta quarta-feira (11/8), 87.701 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra COVID-19 em Patos de Minas , 41.879 a segunda dose, e 3.860 tomaram a vacina de dose única.

Veja o calendário e horários da vacinação

Quinta-feira (12/8)

Apenas 1ª dose para trabalhadores da indústria e construção civil. Nenhum outro grupo será imunizado.



Local: antigo Projeto Saci (Rua Ouro Preto, 777 - Várzea)

Horários

Das 8h às 13h - 28 anos completos

Das 13h às 18h - 27 anos completos

Sexta-feira (13/8)

1ª dose para moradores com 31 anos ou mais

Local: antigo Projeto Saci (Rua Ouro Preto, 777 - Várzea)

Horários:

Das 8h às 10h30 - pessoas com nomes que iniciam entre A e F

Das 10h30 às 13h - nomes com iniciais entre G e M

Das 13h às 15h30 - nomes com iniciais de N a S

Das 15h30 às 18h - nomes com iniciais de T a Z

Sábado (14/8)

1ª dose para moradores com 30 anos ou mais

Local: antigo Projeto Saci (Rua Ouro Preto, 777 - Várzea)

Horários:

Das 8h às 13h - pessoas com nomes que começam com as letras A a F

Das 13h às 18h - nomes que iniciam de G a M

Local: Ginásio Poliesportivo 2 da Unipam (entrada pela Rua Diacui)

Horários:

Das 8h às 13h - pessoas com nomes que começam de N a S

Das 13h às 18h - nomes iniciados entre T e Z