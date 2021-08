Doses chegam e Patos de Minas avança na vacinação contra COVID-19

Em Patos de Minas, vacinação será retomada por faixa etária após recebimento de novas doses (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Patos de Minas, no Alto Paranaíba, quer vacinar toda a população que tem entre 33 e 35 anos sem doenças crônicas. A chegada de uma nova remessa de imunizantes permite a retomada dos atendimentos.



Ao todo, serão 5.866 doses. Nesta quarta-feira (4/8), serão vacinadas pessoas com 35 anos de idade completos; na quinta-feira (5/8), pessoas com 34; e na sexta (6/8), quem tem 33 anos completos recebe a primeira dose do imunizante.

Para evitar aglomeração, a vacinação vai acontecer em horários alternados e divididos por letra inicial dos nomes (veja lista abaixo).

Quem está com a dose atrasada ou ainda não tomou a vacina também pode procurar as unidades nos próximos dias, desde que respeitando a divisão por letra do nome.

As segundas doses da AstraZeneca (para quem se vacinou até 24/5) e CoronaVac continuam sendo aplicadas no ginásio poliesportivo 2 do Unipam (entrada pela Rua Diacuí, s/n - Caiçaras).

É necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de Patos de Minas.

Veja o calendário completo