Uberaba divide retomada das aulas presenciais na rede municipal em 3 fases

Retomada das aulas presenciais da rede municipal de Uberaba acontecerá de forma gradual e híbrida e em três fases (foto: Creative Commons/Divulgação)

Com retorno gradual e no formato híbrido, parte dos alunos da rede municipal de Uberaba - pré-II, dos 5ºs anos e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - retorna às atividades pedagógicas presenciais nesta quarta-feira (4/8). Já os servidores retomam as atividades nas escolas municipais nesta terça-feira (3/8).

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, a retomada das aulas presenciais na rede municipal de Uberaba acontecerá em três fases, intercaladas por intervalos de 15 dias.

A segunda fase do plano de retomada será no dia 16 de agosto, contemplando as turmas do 1º ao 4º ano do ensino fundamental I e reabrindo o Cemea Boa Vista. E para a terceira e última fase, dia 1º de setembro, serão inseridas as turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II e o pré-I (4 anos).

Já o atendimento às turmas de 0 a 3 anos (educação infantil), permanecerá no modelo remoto, com a possibilidade de retorno gradual às aulas presenciais.

“As escolas e os Cemeis estão preparados para receber os alunos, tanto nas questões de biossegurança quanto relacionadas ao processo de ensino aprendizagem”, assegurou a professora e secretária de Educação de Uberaba, Sidnéia Zafalon, que também afirma que para qualquer avanço na volta às aulas será considerado o atual cenário da pandemia e as medidas de biossegurança em vigor no decreto municipal de enfrentamento à COVID-19.

Ainda conforme Sidnéia, o plano de retomada às aulas presenciais de Uberaba assegura às famílias o direito de escolherem se enviarão ou não seus filhos às aulas presenciais.

O plano de retomada nas atividades pedagógicas presenciais da rede municipal de Uberaba, a princípio, terá carga horária diária composta por três horas/aula, com a presença do aluno na unidade de ensino, e duas horas/aula por meio remoto.

Caso o número de alunos que optarem pelas atividades pedagógicas presenciais exceda a capacidade da sala de aula, deverão ser adotadas medidas de revezamento semanal por turma, respeitando as normas de distanciamento entre as carteiras e a mesa do professor, conforme estabelecidas em legislação.

Biblioteca de Uberaba será reaberta nesta quarta

A Biblioteca Pública Municipal Bernardo Guimarães, que conta com um acervo de quase 70 mil livros, será reaberta para o público nesta quarta-feira (4/8), com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Segundo a chefe do Departamento Municipal de Bibliotecas, Taciana Marques Mendes Peçanha, nesta nova etapa será permitida a presença de até 15 pessoas simultaneamente no local, por até 2 horas, tempo que poderá ser estendido se não houver ninguém aguardando atendimento.

No último mês em Uberaba houve queda de cerca de 50% das mortes por COVID

No mês de julho em Uberaba os óbitos causados pela doença caíram cerca de 50%, ou seja, foram registradas 72 mortes, sendo que, em junho, foram contabilizadas 134; em maio, 224 óbitos e em abril, o mês mais letal, 240.

Outra queda registrada em julho no município foi com relação aos novos casos da doença: 3.309. Em junho, foram 3.927; maio, 5.351 (o mês com mais casos positivos) e em abril, 4.847 novos casos.

Por outro lado, a ocupação da UTI pública de Uberaba, após leve redução durante o início e grande parte do mês de julho, voltou a preocupar nos últimos dias.

Neste momento, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta segunda-feira (2/8) de 60 leitos disponíveis, 60 estão ocupados. A situação não chega a ser alarmante, porque a ocupação desta ala do setor privado está sob controle; de 43 leitos disponíveis, 24 estão com pacientes graves da doença.

Já com relação à atual situação da vacinação em Uberaba, de acordo com o superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, está prevista a chegada de novas doses da 32ª remessa para região, as quais devem chegar no aeroporto de Uberaba no início da tarde desta terça-feira (3/8).

À espera da chegada desta nova remessa, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação seguiu atendendo nesta segunda-feira (2/8) o público de 2ª dose, conforme cartão de vacinação.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram registrados 36.822 casos positivos da doença, sendo que 1.212 pessoas morreram.

De acordo com o último "vacinômetro", o município já recebeu 260.606 doses da vacina contra a COVID-19, sendo aplicadas 249.8555.

Do total, 185.688 tomaram a primeira dose, enquanto 56.265 receberam as duas doses e 7.902 foram imunizados com dose única.