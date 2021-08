Uberaba libera cultos religiosos sem duração determinada, mas até às 23h

Apesar de registrar queda de óbitos em julho, Uberaba tem ocupação máxima de UTI pública para COVID (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, anunciou um pacote de flexibilizações. A gestão municipal liberou as celebrações religiosas sem limite de duração, anteriormente permitida de até uma hora. Também foi ampliado o horário de funcionamento de cinemas, ParCão e trenzinho infantil. A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, anunciou um pacote de. A gestão municipal liberou assem limite de duração, anteriormente permitida de até uma hora. Também foi ampliado o horário de funcionamento de cinemas, ParCão e trenzinho infantil. LEIA MAIS 19:23 - 02/08/2021 Mortes por COVID em Uberaba caem 50% e UTI pública volta a ficar lotada

Já os trenzinhos poderão circular todos os dias da semana até às 22h.

Queda nos óbitos, mas UTI pública lotada

No mês de julho, em Uberaba, os óbitos causados pela COVID-19 caíram cerca de 50%. Foram registradas 72 mortes, contra 134 em junho. Em maio, foram contabilizados 224 óbitos e, em abril, o mês mais letal, 240.

Outra queda registrada em julho no município foi com relação aos novos casos da doença: 3.309. Em junho, foram 3.927; maio, 5.351 (o mês com mais casos positivos); e, em abril, 4.847 novos casos.

Por outro lado, a ocupação da UTI pública de Uberaba voltou a ficar preocupantes nos últimos dias após leve redução durante grande parte do mês de julho.

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta segunda-feira (2/8), de 60 leitos disponíveis, 60 estão ocupados. A ocupação desta ala do setor privado registra a ocupação de 24 dos 43 leitos disponíveis.

Vacinação em Uberaba

Segundo o superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Maurício Ferreira, novas doses de vacina contra a COVID-19, referentes à 32ª remessa para região, devem chegar ao aeroporto de Uberaba no início da tarde desta terça-feira (3/8).

De acordo com o Vacinômetro, o município já recebeu 260.606 doses da vacina contra a COVID-19, sendo aplicadas 249.8555. Do total, 185.688 tomaram a primeira dose, enquanto 56.265 receberam as duas - e 7.902 foram imunizados com dose única

Desde o início da pandemia, a cidade do Triângulo registrou 36.822 casos positivos da doença, sendo que 1.212 pessoas morreram.