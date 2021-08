Jovem sobrevive após rolar por 30 metros em trilha de cachoeira, em Uberaba

Bombeiros de Uberaba utilizaram maca para resgatar a jovem; ao fundo da imagem, a região de mata fechada que envolve a trilha da cachoeira (foto: 8ºBBM/Divulgação) Uma jovem de 22 anos sobreviveu após rolar por cerca de 30 metros em um local íngreme e acidentado, situado na região da trilha da Cachoeira do Marzola, em Peirópolis, distrito rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), durante a longa queda a vítima sofreu escoriações por todo o corpo e uma contusão no joelho esquerdo.

Ela foi encaminhada consciente e orientada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque do Mirante, na tarde desse domingo (1/8).

Conforme o 8º BBM, o resgate da vítima aconteceu em local de difícil acesso, sendo necessários equipamentos e técnicas de salvamento em altura.

“Após a preparação da maca tipo envelope e confecção da rota de subida, as equipes de resgate e salvamento retiraram a vítima para um local seguro. Após as avaliações necessárias, a encaminharam ao pronto atendimento de referência”, diz nota do 8º BBM.

Para chegar até a Cachoeira do Marzola, que tem cerca de 5 metros de queda d’ água, o visitante precisa caminhar por uma trilha, dentro de mata fechada, de aproximadamente 100 metros de distância.