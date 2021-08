Grávida foi morta em emboscada por causa da companhia, esclarece polícia

Débora Cristina Gonçalves Dias não era o alvo dos criminosos, mas foi morta por estar com o desafeto dos autores (foto: Arquivo pessoal e Polícia Militar/Divulgação)

assassinado cruelmente em janeiro deste ano , em, foi alvo de vingança. É o que esclareceram as investigações conduzidas pela Polícia Civil, que revelaram ainda que a mulher,de seis meses, foi morta por estar na companhia do homem, que, de fato, era o algoz dos assassinos. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (2/8).

Em razão desse crime, quatro pessoas, de 27, 28, 36 e 38 anos, foram indiciadas porpelo motivo fútil e com recurso quea defesa da vítima, além dede cadáver. Entre os investigados, três eram irmãos, sendo que o de 38 anos foi preso na última sexta-feira (30/7). Os demais suspeitos permanecem foragidos.

Bruno de Souza Silva, de 31 anos, conhecido por “Cheio de Dentes”, e Débora Cristina Gonçalves Dias, de 18, que estava grávida, foram executados a tiros e, em seguida, tiveram os corpos carbonizados. Após o crime, os suspeitos ainda degolaram o homem, e enterraram a cabeça dele em outro local.

Carro foi queimado pelos criminosos (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Conforme apurado, Bruno seria o alvo da ação criminosa, já que o grupo acreditava que o homem era responsável pelo homicídio de um dos irmãos dos suspeitos, em 2013.

Segundo a delegada Adriana Rosa, que comandou as investigações, foi a partir da prisão do suspeito que se chegou à confirmação do crime - e também ao local onde a cabeça tinha sido enterrada, no sítio de um dos irmãos. O caseiro, que ajudou a esconder a parte do corpo da vítima, foi indiciado por ocultação de cadáver.

A expectativa, segundo a delegada, é que os três foragidos sejam presos nas próximas horas. “Temos a identificação da residência do homem que participou do crime, no Bairro Baronesa. Além disso, todos os quatro, mais a vítima, têm envolvimento com drogas".

O crime

A motivação do crime, segundo a Adriana Rosa, seria o assassinato de Antônio Francisco Lisboa, irmão de três dos envolvidos, em 2013. O grupo acredita que o autor do homicídio foi Bruno Silva e, por isso, armou uma emboscada.

Os irmãos descobriram que "Cheio de Dentes" desejava comprar um veículo e, com isso, conseguiram convencer o quarto envolvido no crime, conhecido como Reginaldo, a atrair o alvo. Reginaldo marcou um encontro com Bruno para supostamente fazer uma proposta de venda de carro.

Investigações do duplo homicídio foram conduzidas pela delegada Adriana Rosa (foto: Polícia Civil/Divulgação)

O alvo e Débora Cristina chamaram um veículo de aplicativo para se dirigir ao ponto de encontro. “Em um dado momento, eles encontram com esse amigo deles, que estava em outro veículo, e esse suposto amigo fez um sinal para que eles o seguissem”, explica a delegada Adriana Rosa.

Na Estrada do Angu Duro, divisa de Santa Luzia e Taquaraçu de Minas, Reginaldo parou o carro e o veículo de aplicativo estacionou atrás. Nesse instante, apareceram os três irmãos de Antônio Francisco, que mandaram que o motorista do veículo descesse, Assim que isso aconteceu, “Cheio de Dentes” e sua namorada foram assassinados a tiros.

Em seguida, os criminosos assumiram o volante do veículo de aplicativo e ordenaram o motorista entrar antes de arrancar o veículo. Um pouco à frente, o motorista foi libertado. Andaram um pouco mais, estacionaram o veículo e atearam fogo no mesmo.

Os irmãos esperaram até que o fogo se apagasse, arrancaram a cabeça de “Cheio de Dentes” e fugiram. Um dos irmãos foi até seu sítio e mandou que o caseiro sumisse com a cabeca.

Segundo, ainda, a delegada, o estado dos corpos dificultou até mesmo a identificação, mas que depois de um processo científico, puderam ser entregues às famílias.

