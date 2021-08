Mortes por COVID em Uberaba caem 50% e UTI pública volta a ficar lotada

Ocupação da UTI/COVID do Hospital Regional José Alencar voltou a ficar no limite (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O último final de semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro, não teve registros de mortes causadas pela COVID-19. Além disso, em julho os óbitos causados pela doença na cidade caíram cerca de 50%, ou seja, foram registradas 72 mortes, sendo que, em junho, foram contabilizadas 134; em maio, 224 óbitos e em abril, o mês mais letal, 240.

Outra queda registrada em julho no município foi com relação aos novos casos da doença: 3.309. Em junho, foram 3.927; maio, 5.351 (o mês com mais casos positivos) e em abril, 4.847 novos casos.

Por outro lado, a ocupação da UTI pública de Uberaba, após leve redução durante o início e grande parte do mês de julho, voltou a preocupar nos últimos dias.

Neste momento, segundo o último boletim epidemiológico, de 60 leitos disponíveis, 60 estão ocupados. A situação não chega a ser alarmante, porque a ocupação desta ala do setor privado está sob controle; de 43 leitos disponíveis, 24 estão com pacientes graves da doença.

Já com relação à atual situação da vacinação em Uberaba, de acordo com o superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, está prevista a chegada de novas doses da 32ª remessa para região, as quais devem chegar no aeroporto de Uberaba no início da tarde desta terça-feira (3/8).

À espera da chegada desta nova remessa, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação seguiu atendendo nesta segunda-feira (2/8) o público de 2ª dose, conforme cartão de vacinação.

Mudança de local e apenas vacinação da 2ª dose

A vacinação contra a COVID-19 de Uberaba deixa o drive da ABCZ, a partir desta segunda-feira (2/8), e passa para o drive do Shopping Uberaba e, permanece, também no da Funel, além de seguir nas unidades de saúde, das 8h30 às 16h, além de seguir com as Unidades de Saúde.

De acordo com a coordenadora da Comissão de Vacinas, Ana Vera Abdanur, Uberaba recebia um fluxo constante de vacinas, duas vezes por semana, o que permitiu avançar a vacinação no Município atendendo à população com uma idade por dia. O último público atendido foi o das pessoas com 30 anos.

“Optamos por continuar com o nosso calendário, aguardando o envio de doses (da 31ª remessa), que ocorreu na sexta-feira (30/7).

Portanto, as vacinas que chegaram de 1ª dose serviram para suprir o estoque que nós gastamos na própria semana.

Diante desse cenário, o município vai optar por aguardar a normalização no envio de vacinas, para retomar a aplicação de 1ª dose, resguardando, assim, aos uberabenses, a 2ª dose em dia”, declarou a secretária de Saúde de Uberaba.

De acordo com cronograma da prefeitura, do início da última semana, a previsão seria iniciar na última sexta-feira (30/7) a aplicação dos imunizantes nas pessoas de 29 anos, sem comorbidades. Mas, o cronograma não foi possível ser mantido e houve a interrupção na aplicação da 1ª dose devido ao atraso no repasse de vacinas e quantidade bem abaixo do esperado, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, as novas doses da 31ª remessa, que eram aguardadas para o início da última semana, só chegaram na SRS Triângulo Sul na tarde da última quinta-feira e em uma quantidade menor.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram registrados 36.822 casos positivos da doença, sendo que 1.212 pessoas morreram.

De acordo com o último "vacinômetro", o município já recebeu 260.606 doses da vacina contra a COVID-19, sendo aplicadas 249.8555.

Do total, 185.688 tomaram a primeira dose, enquanto 56.265 receberam as duas doses e 7.902 foram imunizados com dose única.