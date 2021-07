Moradores de Patos de Minas já podem se cadastrar para a 'xepa da vacina'

da vacina, quando houver, será aplicado de acordo com fila on-line formada por meio dos cadastros. A lista com a relação dos inscritos seguirá a ordem cronológica de cadastramento, sendo divulgada diariamente no site da prefeitura para que o cidadão conheça sua posição e possa se programar.“É importante ressaltar que o cadastramento não garante a. Para que isso ocorra, é necessário que haja sobra de doses no fim do dia e risco de desperdício”, explicou a secretária de Saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta.está aberto para pessoas acima de 18 anos. Quem completa essa idade em 2021 pode cadastrar-se, no entanto, se for convocada para vacinação com doses remanescentes, a pessoa deverá ter 18 anos completos.