Hackers invadem sistema da Prefeitura de Patos de Minas

Uma mensagem com símbolo pirata dizia ser possível restaurar as informações e dava as instruções para contato com os hackers (foto: Reprodução/Prefeitura de Patos de Minas) Patos de Minas fez com que dados do município fossem “sequestrados”, o que teria ligação com um possível pedido de dinheiro para “resgate” de informações. Segundo o município do Alto Paranaíba, em até 48 horas tudo será resolvido.



LEIA TAMBÉM: Moradores de Patos de Minas já podem se cadastrar para a 'xepa da vacina'



Uma invasão a servidores do sistema interno da Prefeitura defez com que dados do município fossem “sequestrados”, o que teria ligação com um possível pedido de dinheiro para “resgate” de informações. Segundo o município do Alto Paranaíba, em até 48 horas tudo será resolvido.

Foram afetados setores de comunicação, administração e planejamento, de acordo com o município. A prefeitura ressaltou compromisso com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e que "tomará todas as medidas necessárias para que as informações armazenadas sejam recuperadas e a privacidade de todos seja garantida".



Contudo, apesar da ação de hackers, não houve interrupção da prestação de serviços, pois existe cópia de segurança dos arquivos, e os dados criptografados serão recuperados.