Minas recebe mais de 443 mil vacinas nesta terça (27/7)

Governo do estado informou que as doses que chegarão a Minas nesta semana serão aplicadas por faixa etária (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Minas Gerais recebe o 32º lote de vacinas contra a-19 comdoses de vacinas até esta quarta-feira (28/7).Nesta terça-feira (27/6), o estado recebe 330.600 doses dae 103.260 daSegundo a(SES-MG), chegam à Rede de Frio doses da vacina chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e doses do imunizante de Oxford, por via rodoviária.Amanhã, chegam dois lotes de imunizantes no, em Confins. Às 9h10 está previsto o pouso da aeronave com 234.750 doses da Astrazeneca e, às 12h35, deve haver a entrega de 209.430 doses do imunizante da Pfizer.Leia também: Posso beber depois de vacinar? Especialista esclarece sua dúvida O governo do estado informou que as doses que chegarão a Minas nesta semana serão aplicadas por faixa etária. Elas também servirão para completar o esquema vacinal para os grupos prioritários.A campanha decontra o coronavírus chegou a 9.506.803 pessoas adultas vacinadas com a primeira dose.Outros 3.282.938 já tomaram a segunda dose e 359.949 pessoas receberam a dose única, segundo o painel de monitoramento da SES-MG, atualizado nesta terça (27/7).

Confira o cronograma de vacinação do governo de Minas por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro

Minas registrou 32 mortes causadas pela COVID-19 no período de 24 horas. O estado já soma 49.901 óbitos pelo vírus desde março de 2020. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (27/7).