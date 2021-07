BH: profissionais da saúde ressaltam importância da 2ª dose para vacinação

A psicóloga Camila Lisboa, de 33 anos, recebeu a segunda dose da AstraZeneca no posto da UFMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) efeitos colaterais são muito pequenos em comparação aos benefícios”. O relato é da psicóloga Camila Lisboa, de 33 anos, que compareceu nesta terça-feira (27/7) ao posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para garantir a conclusão de seu esquema vacinal contra a COVID-19. “Ossão muito pequenos em comparação aos”. O relato é da psicóloga Camila Lisboa, de 33 anos, que compareceu nesta terça-feira (27/7) ao posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para garantir a conclusão de seu esquema vacinal contra a





09:08 - 27/07/2021 Pais mataram bebê de 1 ano, conclui polícia trabalhadores da saúde de 18 a 36 anos voltam aos pontos de imunização de Belo Horizonte para receber a segunda dose. Segundo a prefeitura da capital, a expectativa é de que 150 mil profissionais sejam imunizados com a dose final da proteção contra o coronavírus. Neste dia 27 de julho, osde 18 a 36 anos voltam aos pontos de imunização de Belo Horizonte para receber a. Segundo a prefeitura da capital, a expectativa é de que 150 mil profissionais sejam imunizados com a dose final da proteção contra o





“As pessoas devem se vacinar com a segunda dose. É uma ação de amor próprio e também para aqueles que você ama”, ressaltou Camila. Como psicóloga, ela conta que teve dificuldades para se adaptar à rotina de trabalho dentro de casa, já que sua profissão depende de uma relação mais próxima com as pessoas que auxilia.





“É um desafio atender meus pacientes remotamente. O contato físico faz muita diferença no acolhimento. Para conseguir dar amor e atendimento de forma on-line é diferente”, diz.





Por causa do avanço da vacinação para o grupo, a biomédica Paula Luize Camargos, de 28 anos, conta que voltou ao trabalho presencial após um ano de home office. Segundo ela, a vacina possibilita o sentimento maior de esperança por dias melhores.





A biomédica Paula Luize Camargos, de 28 anos, concluiu seu esquema vacinal nesta terça-feira (27/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) “É uma sensação muito boa, de que estamos perto de frear o contágio do vírus e possa superar a pandemia. Todos precisam se vacinar para que o número de casos possa ser reduzidos”, disse Paula, que também concluiu sua vacinação com a AstraZeneca nesta terça-feira (27/7).





De acordo com o vacinômetro da PBH, até o momento 199.909 profissionais da saúde receberam a primeira e 114.712 a segunda aplicação dos imunizantes. O público foi um dos primeiros a serem contemplados na campanha de vacinação da cidade, em março de 2021.

O que é preciso para se vacinar

De acordo com a administração municipal, para que os trabalhadores da saúde possa se imunizar com a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.





O horário de funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras será das 8h às 17h. Nos pontos de drive-thru, o atendimento vai das 8h às 16h30. Todos os endereços podem conferidos no portal da Prefeitura