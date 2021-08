Adolescente é detido suspeito de homicídio relacionado ao tráfico de drogas

Autor de crime chegou de carona de moto, desceu, entrou na oficina e assassinou a vítima (foto: Google maps)

O assassinato de um adolescente, Cléber Lucas França Amorim, de 17 anos, ocorrido no final da tarde de terça-feira (10/8), numa oficina de lanternagem, na Rua Bromélia, 524, Bairro Duquesa II, em Santa Luzia, Região Metropolitanan de Belo Horizonte, foi esclarecido no início da noite desta quarta-feira (11/8), com a prisão do autor, L.D.E, também de 17 anos.

O crime foi motivado por vingança e está relacionado com o tráfico de drogas. Segundo o tenente Gustavo, da guarnição da PM de Santa Luzia, 35º BPM, que comandou a operação de captura do criminoso, o autor do crime matou Cleiton, por vingança. “Ele queria vingar um amigo, de sua facção, conhecido por Cleiton, em maio último.

“Ele então elaborou um plano para matar Cléber. Com um comparsa, foram de motocicleta até a oficina. Chegando lá, desceu, enquanto o comparsa esperava com a moto ligada. Ele entrou e foi logo atirando em Cléber, acertando a cabeça, peito e região abdominal. Em seguida, saiu correndo, subiu na garupa da moto e fugiram”, conta o tenente.

Nesta quarta, depois de receberem uma informação do paradeiro de L.D.E, saíram no seu encalço e conseguiram encontrá-lo. Ele estava escondido num local conhecido por Via Colégio, também no Bairro Duquesa. O jovem foi levado para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.