As vítimas tiveram lesões graves, principalmente na cabeça e foram conduzidas para um Hospital da região (foto: Redes Sociais/Reprodução) preso e um menor de 17 foi apreendido em Bocaiuva, no Norte de Minas. Segundo registro da Polícia Militar, a dupla é suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio. As vítimas foram identificadas como sendo uma maior de 21 anos e outra menor de 17. Um homem de 19 no foi e um menor de 17 foram em Bocaiuva, no Norte de Minas. Segundo registro da Polícia Militar, a dupla é suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio. As vítimas foram identificadas como sendo uma maior de 21 anos e outra menor de 17.









Segundo o boletim de ocorrência, no local os policiais militares constataram que se tratava de uma tentativa de homicídio e que a motivação estaria relacionada a um desentendimento em razão passional.





As vítimas tiveram lesões graves, principalmente na cabeça e foram conduzidas para um hospital da região, onde foram atendidas. Elas não correm risco de morte.





Após o ocorrido os autores fugiram do local, mas acabaram localizados pelos militares. Com a dupla foram apreendidas também as facas utilizadas durante as agressões.





O jovem de 19 anos foi preso e o menor apreendido. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Plantão de Bocaiuva.