Polícia investiga se menor morreu por disparo acidental ou homicídio

Garrucha, revólver, drogas e comunicadores foram apreendidos no local da morte (foto: PMMG/Divulgação )

A Polícia Militar de Ipatinga prendeu JGA, de 27 anos, suspeito de ter participado da morte de Adryan Lucas Caldeira Pereira Simão, de 7 anos, ocorrida no domingo (14/3), no Campo do Tatu, naquela cidade. Existem duas suspeitas: uma de que JGA tenha atirado para matar a vítima, e outra, de que o disparo tenha sido acidental.

JGA foi preso quando saía de um matagal. Isso aconteceu no exato momento em que a viatura passava pelo local. Aos policiais, ele contou que estava realmente no momento em que Adryan levou o tiro.

Segundo a versão do suspeito, ele teria ido ao Campo do Tatu, um local conhecido pelo tráfico de drogas, para comprar maconha. Procurou Adryan, que era seu fornecedor.

No entanto, JGA contou que manuseava a arma, uma espingarda artesanal, de sua propriedade, que apresentava problemas, pois as balas estariam encavalando. Nesse instante, aconteceram alguns disparos e um deles atingiu a vítima.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Ipatinga, que seguirá com a investigação, para descobrir a verdadeira causa da morte de Adryan.

No local do crime e com o suspeito foram apreendidos um rifle calibre 22, sete munições de 22 intactas, duas munições de 22 deflagradas, um carregador de 22, uma espingarda polveira, dois rádios comunicadores, um celular, uma pedra de crack, 20 buchas de maconha, um pacote de sacolas e um rolo de isulfilm.