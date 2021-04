Menor suspeito de cometer homicídio é capturado pela polícia em Itabira

Adolescente foi apreendido pela polícia no Bairro São Bento, em Itabira. Ele levava uma pistola calibre 9mm na cintura (foto: Esdras Vinícius/Divulgação)

A prisão de um adolescente de 17 anos, na noite dessa segunda-feira (27/4), no Bairro São Bento, em Itabira, pode levar ao esclarecimento do assassinato de um homem no dia 16. O menor é suspeito de fazer parte do grupo responsável pelo crime.

Uma viatura da Polícia Militar fazia odo bairro quando avistou o adolescente, segundo o Boletim de Ocorrências (BO), emDe acordo com os militares, na cintura do suspeito havia um volume. As suspeitas se confirmaram quando o adolescente saiu correndo, tentando fugir da polícia.

O adolescente foi perseguido e capturado. Com ele foram encontrados uma pistola calibre 9mm, e um celular.



A arma pode ser a que matou o homem há 11 dias.



O menor foi encaminhado para a Delegacia de Itabira.