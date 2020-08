Policia de Itabira procura casal de irmãos suspeitos de serem mandantes de homicídio

Arthur Silva teria ajudado a irmã a contratar os criminosos (foto: Polícia Civil/Divulgação) Polícia Civil de Itabira emitiu um alerta com cartazes do casal suspeito de assassinar Claudinei Rodrigues Mendes, de 27 anos, no último dia 17. Os dois procurados são Isabela Valadares de Lima da Silva e seu irmão, Arthur Valadares Lima Silva, que estão foragidos. A Delegacia dedeemitiu um alerta com cartazes do casal suspeito deClaudinei Rodrigues Mendes, de 27 anos, no último dia 17. Os dois procurados são Isabela Valadares de Lima da Silva e seu irmão, Arthur Valadares Lima Silva, que estão foragidos.









A polícia começou a desvendar o crime com as prisões de J.H.S., de 22 anos, contra quem havia um mandado de prisão em aberto pelo envolvimento no homicídio, e de um adolescente de 16 anos. Com o menor, foram encontradas uma espingarda calibre 12 e uma espingarda de calibre não identificado.

Durante as investigações, os policiais descobriram que Claudiney tinha vendido, à vista, um lote que não era da sua propriedade, a I.V.. Ao perceber que havia sido vítima de um estelionato, ela chamou o irmão, A.V., e, juntos, contrataram quatro homens, sendo três maiores e um menor, para sequestrarem o vendedor até que a quantia paga pelo lote fosse restituída.





Após dois dias de cárcere privado, os quatro contratados resolveram matar a vítima. Usaram um cordão de calção para o estrangulamento, ateando fogo ao corpo em seguida. Dois dos autores, A.R.K.L. e P.L.S. já tinha sido presos em flagrante pela Polícia Militar, no dia do crime.





Em interrogatório, na Delegacia Regional de Itabira, J.H.S confessou toda a dinâmica e motivação do crime.