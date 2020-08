Batida entre caminhão e carro deixa homem preso às ferragens na BR-135

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação )

Uma batida entre ume ummobilizou ona noite dessa sexta-feira (31), na BR-135 próximo ao distrito de Lagoinha, em Montes Claro, no Norte de Minas. Um homem ficou preso às ferragens.Tratava-se de um acidente envolvendo um caminhãode cor Branca, com placa de Guarulhos (SP) que seguia sentido Bocaiúva-Montes Claros e um automóvelde cor prata e placa de Montes Claros, que seguia em sentido contrário.Os veículos se chocaram e o condutor do Celta totalmente ficou preso às ferragens .A vítima de 42 anos estava, porém apresentando múltiplas fraturas. A identificação da vítima não foi divulgada.De acordo com os bombeiros, foi feito isolamento do local. A estabilização da vítima foi realizada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Uma das pistas da via precisou ser bloqueada durante à noite.