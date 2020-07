Batida entre carro e moto deixa uma vítima em estado grave na MGC-356

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na manhã desta sexta-feira na MGC-356, altura do Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem se envolveu em uma batida com um carro na altura do número 1.721, sentido, perto do shopping Ponteio.