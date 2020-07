Casal é preso em BH por suspeita de furto de carro no pátio da Fiat

Ex-funcionário da Fiat de Betim teria furtado o veículo da empresa (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Bairro Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por estarem envolvidas em um furto à fábrica da Fiat em Betim, na Região Metropolitana da capital. Após a ação da polícia, o veículo também foi apreendido. Duas pessoas foram presas, na manhã desta sexta-feira (31), no, na Região Centro-Sul de, por estarem envolvidas em umà fábrica daem Betim, na Região Metropolitana da capital. Após a ação da polícia, o veículo também foi apreendido.









Ao ser questionada sobre a situação do veículo, a mulher disse à PM que ele pertencia a seu namorado, que era funcionário da Fiat Automóveis. Além disso, ela também afirmou - ao mostrar uma declaração de trabalho do namorado e os documentos do carro - que ele foi adquirido em uma concessionária da marca.





A mulher também revelou aos policiais que o veículo já teve duas outras placas, o que causou estranhamento por parte da PM.

Suspeita

Os militares constataram que as placas citadas pela condutora pertenciam a outros veículos, tendo ambas sido furtadas de automóveis originais no estacionamento da empresa Fiat Automóveis, em Betim. Segundo eles, a documentação apresentada também tinha indícios de falsidade.





Ao consultar o chassi do carro, foi comprovado que ele não chegou a ser cadastrado no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran). Após fazer contato com o órgão, o departamento informou à polícia que o veículo deveria estar no pátio da empresa, pois não havia sido vendido para nenhuma concessionária.





Outra confirmação que veio logo depois foi que o homem apontado como namorado da condutora já não era mais funcionário da montadora desde 2015.





Ao final das diligências, o casal foi preso por participar do furto do veículo, por usar documentação falsa e adulterar a sinalização veicular.





O veículo foi apreendido e removido para o pátio do Detran e a dupla conduzida para a Delegacia de Plantão do órgão, onde a ocorrência foi encerrada.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz