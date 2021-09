Itaúna divulga novos protocolos para atividades escolares presenciais

A prefeitura de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas , divulgou nessa segunda-feira (13/9) novos protocolos de segurança contra a COVID-19 para as aulas presenciais no município. O Executivo afirmou que não haverá ensino em tempo integral no momento e as atividades seguem no formato de revezamento, através do qual os alunos têm dias específicos para as aulas presenciais.