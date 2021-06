Itaúna não segue Minas Consciente e abre academias, clubes, salões e bares

De acordo com a nova orientação do governo estadual, passam a vigorar nas cidades classificadas na onda vermelha com situação de emergência a proibição de eventos atrativos culturais e naturais; a proibição de abertura de academias, clubes e salões de beleza; a restrição de alimentação em bares e restaurantes após as 19h, com apenas delivery depois deste horário, sem retirada em balcão.

A classificação de uma macrorregião nestes cenários, de acordo com o governo de Minas, foi feita a partir de metodologia proposta pela Sala de Situação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em que os territórios em onda vermelha passam por análise ainda mais minuciosa dos indicadores Incidência e Espera por Atendimento, para identificar as tendências de piora na transmissão da doença e na ocupação de leitos e possíveis filas.





“Esta gradação dentro da onda vermelha é importante, pois estamos em um momento heterogêneo da pandemia no estado, com cenários diferentes, porém críticos. Dentro destas diferenças, ressaltamos a necessidade de medidas mais restritivas, ainda, para evitar o estresse do sistema de saúde”, explicou o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, ao anunciar as novas medidas na semana passada.



Baccheretti alertou que o momento ainda é de incidência alta da COVID-19 no estado.

Incidência e Espera por Atendimento

A combinação dos indicadores Incidência e Espera por Atendimento resultou na classificação dos cenários, que podem variar: Epidemiológico Desfavorável, Assistencial Desfavorável ou Assistencial e Epidemiológico Desfavorável.



Em todos eles, inclusive na macrorregião Oeste, na qual está a microrregião de Itaúna, passou a vigorar, desde domingo (6/6), as seguintes medidas:





Proibição de eventos, de atrativos culturais e naturais;

Proibição de academias, clubes e salões de beleza;

Alimentação em Bares e Restaurantes – limitados até 19h; após este horário, apenas delivery, sem retirada em balcão.

Em Itaúna vigora o decreto municipal





A prefeitura não fez uma comunicação oficial sobre a questão, mas confirmou ao Estado de Minas que o município não vai aderir às novas diretrizes do governo estadual.



De acordo com a prefeitura, A possibilidade de fechamento de academias e salões gerou revolta em Itaúna desde o anúncio do decreto estadual e os proprietários destes estabelecimentos começaram a pressionar o prefeito.A prefeitura não fez uma comunicação oficial sobre a questão, mas confirmou aoque o município não vai aderir às novas diretrizes do governo estadual.De acordo com a prefeitura, continua valendo o decreto municipal publicado na terça-feira (2/6) pelo prefeito Neider Moreira, e que entrou em vigor na quarta-feira (3/6).

Na resposta da prefeitura de Itaúna, foi feita ainda uma crítica ao governo estadual: "A Prefeitura de Itaúna mantém funcionando o atual decreto municipal que tem vigência desde o último dia 2/6. O município não fará adesão às últimas recomendações propostas pela secretaria estadual de Saúde por entender que as mesmas não têm coerência e mostram mais uma omissão do governo Estadual no enfrentamento da pandemia."

Prefeito de Itaúna, Neider Moreira (PSD) critica o governo estadual no enfrentamento da pandemia (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação )

O decreto municipal prevê que as atividades comerciais podem funcionar até 22h30, com proibição do consumo de bebidas alcóolicas em bares, restaurantes e locais públicos.



Também estão proibidas as festas e eventos em qualquer local e a prática de esportes coletivos não profissionais.



Outro ponto do decreto municipal é o rodízio de clientes nos supermercados de acordo com o final do número do CPF.



Em um dia poderão frequentar os supermercados os clientes com CPFs terminados em números ímpares e no outro as pessoas com CPFs terminados em números pares.



A prefeitura não determinou os dias e cada supermercado está definindo a frequência dos clientes.

Recorde de casos e hospital lotado