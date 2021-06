Itaúna: em colapso, hospital não vai receber mais paciente com COVID

O Hospital Manoel Gonçalves é referência para a microrregião de Itaúna (foto: Divulgação/Prefeitura de Itaúna)

O Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, entrou em colapso. Com 160% de ocupação e sem estrutura física e financeira para ampliar leitos, a provedoria da unidade informou que não tem capacidade para receber mais pacientes. O comunicado foi encaminhado aos órgãos competentes, dentre eles ao Ministério Público (MP).



Além disso, o hospital enfrenta outro problema: financeiro. A crise foi desencadeada em 2020, a partir dos gastos extras para tratar pacientes com coronavírus.



Na época, campanhas empresariais ajudaram a minimizar a situação com doações. Mas o cenário se complicou em 2021.



A dívida do hospital supera R$ 13 milhões, com um déficit mensal de aproximadamente R$1 milhão.



“Sem qualquer contrapartida, visto que, por ser uma instituição filantrópica, deve atender 60% de pacientes SUS e hoje atende a 90% SUS”, afirmou a provedora, Marilda França Chaves.



Com as cirurgias eletivas suspensas, o hospital ficou sem rendimentos.



A unidade conta com aportes do estado que são considerados “pequenos e insuficientes” pela provedoria. Emendas parlamentares complementam. “Porém, de forma muito pequena e sem continuidade”, citou Marilda.



Este ano não houve nenhum aporte federal, enquanto que as despesas têm aumentos que superam o quádruplo do que é recebido. “E não há aporte municipal, senão aquele contratado para atendimento do Pronto Socorro”, informou.



A situação se agravou com o aumento extraordinário de pacientes de COVID-19, o que elevou muito os gastos do hospital. Só com oxigênio, a unidade gasta R$ 284 mil por mês. O número é seis vezes superior ao consumo habitual. Já com medicamentos, o custo aumentou 500%.



“A suspensão de prestação de serviços de cirurgias eletivas, fechamento dos consultórios médicos, diminuição dos atendimentos particulares, tudo isso sem qualquer aporte financeiro para suportar os gastos com a pandemia do coronavírus”, alertou.



Para aliviar as contas e permitir que o hospital continue operando, a provedoria calcula serem necessários R$ 5 milhões para ser aplicado durante todo o ano.

Município cobra apoio do estado

O secretário municipal de Saúde, Fernando Meira, deposita a esperança no governo do estado. Disse que pretende contar com o apoio para utilizar os outros hospitais da macrorregião Oeste e eventualmente de outras regionais. “Que ainda possuem capacidade de atendimento para auxiliar a desafogar o excesso de demanda atualmente”, afirmou.



O município também pediu ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para referenciar pacientes de urgência e emergência para outras cidades.



O secretário atribuiu ao que chamou de “calamidade” a vários fatores, dentre eles, equipe de profissionais cansada e sobrecarregada.



“Dificuldade extrema para adquirir certos medicamentos essenciais, como sedativos e bloqueadores neuromusculares, comprometendo a assistência adequada; aumento exponencial da demanda e do preço de itens críticos, como oxigênio; falta de apoio do estado em fornecer soluções e apoiar financeiramente”, listou Meira.



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que destinou ao Hospital Manoel Gonçalves R$ 2.147.200 para enfrentamento à pandemia da COVID-19 e custeio de UTI. Deste valor, já foram transferidos R$ 1.667.200 e se encontram em processo de transferência R$ 480 mil referentes a recursos do mês de abril.



“Desde o início da pandemia, o governo de Minas realiza ações preventivas de enfrentamento ao novo coronavírus, entre elas a abertura de leitos de UTI em todas as regiões do estado”, afirmou a SES.



Atualmente, segundo a secretaria, são 4.854 leitos de UTI, enquanto que em fevereiro o estado contava com 2.072 vagas. Foram adquiridos 1.047 respiradores com o menor custo médio do país, e distribuídos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aos municípios.

Boletim de Itaúna





Nesta terça-feira (1/6), com o avanço da doença, o município, de pouco mais de 93,8 mil habitantes, contabiliza 9.844 casos confirmados de COVID e 210 mortes. O prefeito Neide Moreira estabeleceu novas restrições, dentre elas a proibição de consumo de bebida alcóolica em espaços públicos e estabelecimentos comerciais, prática de esporte coletivo não profissional, eventos de qualquer natureza, incluindo em residências e sítios.

Os supermercados terão que adotar rodízio de clientes a partir da numeração final do CPF, alternando entre finais ímpares e pares.