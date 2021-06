Uberaba: segunda onda de novos casos da COVID-19 não para de crescer

Número de mortes causadas pela COVID-19 em Uberaba se aproxima de 1 mil (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A segunda onda da COVID-19 vem crescendo de forma exponencial em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 2021. Novos casos aumentam consideravelmente e rapidamente a cada mês.



Segundo boletins epidemiológicos da COVID-19 na cidade, maio fechou como o mês com mais registros de novos casos do novo coronavírus (5.351). Até então, abril era o mês com mais casos positivos da doença, com 4.847.