Sul de Minas confirma alta de 44,6% de casos de COVID-19 em maio

O Sul de Minas fechou o mês de maio com o maior número de casos confirmados de COVID-19, desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), esse é um novo recorde.

Em comparação com abril, a alta foi de 44,6%. O número de óbitos pelo novo coronavírus está em queda, 15%. O patamar da alta nos casos acende o alerta, e as mortes podem aumentar nas próximas semanas.

Março havia sido o mês com mais casos registrados no Sul, com 36.654 diagnósticos e 831 mortes confirmadas pela doença. Abril teve 31.342 novos casos, com 1.182 vidas perdidas – em maio foram 45.335 pessoas infectadas e 1.003 mortes.