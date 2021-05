Sul de Minas registra recorde de casos de COVID em uma semana

Passos foi a recordista no número de mortos, com 25 vidas perdidas (foto: Arte/EM/D.A Press)

A Região Sul de Minas confirmou mais de 11 mil casos da COVID-19 em uma semana, um novo recorde. Desde o começo da pandemia, o Sul nunca tinha registrado tal marca neste período de tempo.

Os dados são divulgados todas as sextas-feiras pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em boletim epidemiológico semanal.

De acordo com os dados do perfil geográfico oferecidos no portal, ao todo são 200.800 contaminados e 4.887 mortes pelo novo coronavírus. O estado já tem 1.555.284 casos confirmados e 40.026 óbitos da doença.

A alta no número de pessoas que contraíram a COVID-19 em relação a semana passada é de 9,2%, e 4,9% é o aumento no número de mortos. Os mais atingidos são os jovens e adultos.

Pessoas entre 50 a 59 anos representam 22,7% dos casos confirmados, enquanto a média dos 40 a 49 chega a 20,7% – os jovens de 20 a 29 são 16,7%.

A situação nas cidades segue preocupante. Em Pouso Alegre, foram registrados 727 casos; Lavras, 673; em Passos, mais 555; e em Varginha, 525.

Passos foi a recordista no número de mortos, com 25 vidas perdidas. Campo Belo teve 18, seguida por Três Corações, com 17. Com 676 leitos de UTI disponíveis, 90,81% estão ocupados por pacientes infectados ou com suspeita de COVID-19.

De acordo com a SES, 23 cidades do Sul de Minas apresentaram a variante de Manaus, a P.1. Cerca de 35 pacientes foram infectados com essa nova cepa do vírus. Já a variante P.2, que vem do Rio de Janeiro, foi confirmada em sete cidades e com 18 amostras do vírus sequenciadas. Dez delas foram em Lavras.

Os dados das novas variantes segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) (foto: Foto: Secretaria de Saúde/ Reprodução)