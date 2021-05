Sindicato denuncia novo surto de COVID-19 em escola de Ipatinga

Escola Municipal Gercy Benevenuto, que segundo o SindUTE, sub-sede de Ipatinga, tem seis profissionais contaminados pelo novo coronavírus (foto: Reprodução de internet)

O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (SindUTE), subsede de Ipatinga, denunciou nessa quinta-feira (27/5) mais um foco de contaminação da COVID-19 em escola de Ipatinga. A informação é da diretoria da entidade, Isaura Azevedo, que publicou vídeo nas redes sociais, contestado pela Prefeitura de Ipatinga.



Na denúncia, Isaura Azevedo diz que na Escola Municipal Gercy Benevenuto, a menor unidade educacional urbana da cidade, seis profissionais tiveram sintomas da doença, fizeram os testes e confirmaram a infecção pelo novo coronavírus.



Segundo ela, a professora Nazareth Garcia, que morreu em 22 de maio, vítima de COVID-19 , também atuava na Gercy Benevenuto.



Isaura Azevedo afirmou que o quadro de contaminação apresentado na escola, de acordo com os protocolos do Minas Consciente, caracteriza um surto e é recomendado o fechamento imediato da unidade – responsável pelo atendimento de 98 estudantes na educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.



“Mas a Secretaria Municipal de Educação, mesmo tendo sido oficiada e instada pelo SindUTE a fechar a unidade a mantém aberta, ao que tudo indica, esperando que uma nova tragédia aconteça. O SindUTE exige o fechamento da unidade pela administração municipal, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, e adianta que envidará todos os esforços para preservar a saúde da comunidade escolar e de todos (as) trabalhadores (as)”, disse.



Prefeitura contesta



A Prefeitura de Ipatinga contestou a denúncia da diretora do SindUTE e informou que vai tomar as providências legais cabíveis quanto às várias informações disseminadas, segundo ela, de "forma irresponsável pelo sindicato".



Por meio de nota, disse que toda a rede de saúde do município é acompanhada por "profissionais competentes e capacitados para diagnosticar, direcionar e tratar toda e qualquer situação da população local e da microrregião que necessita de atendimento relacionado à área".



"Assim é que monitora de perto – e com o cuidado de análise técnica epidemiológica regular – também o sistema de educação, seja da rede municipal ou particular, que funcionam neste momento em regime semipresencial", informou.



Segundo a prefeitura, "com base em critérios científicos e alicerçada na aferição de dados apurados periodicamente, a administração municipal assegura ser improcedente e destituída de qualquer fundamento de credibilidade a informação de suposto surto de COVID-19 na Escola Municipal Gercy Benevenuto, conforme insiste, sem nenhuma aptidão epidemiológica, o sindicato de classe".



A prefeitura lembrou que todos os casos de COVID-19 notificados entre pessoas da área escolar são apurados, sendo tomadas as providências.



E informou que manter ou não uma escola aberta é prerrogativa do governo municipal, que trabalha com dados do setor de epidemiologia para direcionar tal decisão, "sendo claro que isto não se faz necessário em qualquer educandário da rede de ensino local neste momento".



"A prefeitura lamenta profundamente que o sindicato, um órgão que representa toda uma classe de educadores e pessoas que são tidas como referência na formação de cidadãos, possa agir com tamanha distorção dos fatos, gerando desinformação e buscando promover o pânico na comunidade, passando por cima da ética e respeito aos profissionais da Saúde que trabalham incessantemente no combate à COVID-19", finalizou.



A direção do SindUTE manteve a denúncia e informou que possui os laudos de cada um dos profissionais, comprovando a contaminação pelo novo coronavírus, mas não pode divulgá-los, como forma de garantir privacidade.