Sul de Minas: mais de 20 fogem de presídio e apenas 1 é capturado até agora

Mais de 20 detentos fugiram pulando o muro do presídio de São Sebastião do Paraíso

Mais de 20 detentos do presídio de São Sebastião do Paraíso, Sudoeste Mineiro, fugiram na madrugada desse domingo (30/05). Ao todo, 23 detentos pularam o muro por volta da 1h.



De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apenas um detento foi capturado até agora. Não foi informado o local onde ele foi achado.