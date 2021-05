Intoxicação? Polícia investiga morte de PM após ingerir cerveja

A Polícia Civil aguarda o laudo de necropsia para determinar a causa da morte; vítima teria começado a sentir os sintomas depois de ingerir cerveja (foto: Pexels)

Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, abriu inquérito para investigar a morte – com suspeita de i ntoxicação – de um policial militar da reserva após consumir cerveja. Diligências estão sendo realizadas e testemunhas serão ouvidas nesta semana.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem de 61 anos foi internado no Hospital Albert Sabin, em 13 de maio, após passar mal. A vítima havia ingerido cerveja e faleceu na última quinta-feira (27) com sintomas de envenenamento.



Os exames de biópsia renal apontaram a presença de uma substância tóxica.

O caso foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora. Conforme a delegada responsável pelo caso, Mariana Veiga, um inquérito policial foi aberto.



O objetivo é apurar se o fato tem relação com envenenamento por dimetil glicol e se realmente a substância estava na lata de cerveja.



A Polícia Civil também aguarda o laudo de necropsia para determinar a causa da morte.

Dessa forma, o Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz Fora recolheu amostras da cerveja.



Esse material foi enviado para a Fundação Ezequiel Dias (Funed) para ser analisado.

Nesta semana, a delegada vai ouvir os familiares da vítima, testemunhas, e ainda aguarda o resultado da análise das amostras de cerveja para prosseguir com a investigação.





O fato lembra o caso da cervejaria Backer , em Belo Horizonte, em janeiro de 2020, quando pelo menos 10 pessoas morreram e outras 16 foram hospitalizadas com síndrome nefroneural, provocada pela substância tóxica encontrada em diversos rótulos da Backer. Sobreviventes carregam as sequelas da intoxicação até hoje.