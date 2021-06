Divinópolis não seguirá novas restrições do estado e impõe normas próprias

A prefeitura de Divinópolis alegou que a microrregião à qual o município está integrado tem pontuação suficiente para regredir para a onda amarela. Embora tenha caído de 28 para 19 pontos, o governo achou prudente manter-se na onda vermelha, já que a macro está com 26 pontos.



“Devido a esta questão, buscando o equilíbrio entre a saúde, vida da população e economia do município, a prefeitura de Divinópolis, entende por bem a manutenção da cidade na onda vermelha e, ainda, a imposição de mais algumas pequenas restrições”, informou em nota.



Entretanto, as restrições não atendem ao imposto pelo estado que seria fechar academias, salões e permitir o funcionamento de bares e restaurantes até ás 19h, com permissão para delivery após este horário.

Prefeitura impõe restrições

Pela nota explicativa da prefeitura, as academias, estúdios de pilates e similares poderão funcionar a partir desta segunda-feira (7/6), porém em horário reduzido, de 6h às 18h. As medidas preventivas já estabelecidas devem ser seguidas.



Fica proibido o funcionamento de clubes recreativos, o uso de praças públicas e a realização de eventos de quaisquer naturezas. Os hipermercados, supermercados, açougues e similares, só poderão funcionar até as 20h.



Houve mudanças também para o comércio de bebidas, lojas de conveniência, bares, restaurantes e lanchonetes. Elas deverão respeitar o distanciamento de três metros entre meses com ocupação máxima de duas pessoas por mesa.



Está proibido o funcionamento de bares às segundas, terças e quartas-feiras. A entrada de clientes está permitida até às 22h, desde que o fechamento aconteça até às 23h.



Quem desobedecer as medidas sanitárias de controle da COVID-19 estará sujeito às sanções previstas em decreto especialmente, com incidência de multa e interdição, que pode ser imediata e, em caso de reincidência, perdurar enquanto o município se encontrar na onda vermelha”.

Ocupação hospitalar preocupa

O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) aponta 69.345 notificações da doença desde o início da pandemia. Desde total 13.547 casos foram confirmados e 432 pessoas perderam a vida em decorrência do novo coronavírus. Outros oito óbitos estão em investigação.