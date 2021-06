CTI's da rede privada de Divinópolis operam com mais de 100% de ocupação

O hospital de campanha funciona na UPA de Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) taxa de ocupação do Centro de Terapia Intensiva (CTI – adulto) da rede pública e privada atingiu índices superiores a 90%, nesta quinta-feira (3/6), em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocupação é referente aos leitos destinados exclusivamente para pacientes diagnosticados com COVID-19. do Centro de Terapia Intensiva (– adulto) daatingiu índices superiores a 90%, nesta quinta-feira (3/6), em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocupação é referente aosleitos destinados exclusivamente para pacientes diagnosticados com COVID-19.



Das 30 vagas, 28 estão ocupadas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Na enfermaria, a situação não é diferente. Há apenas três vagas, ou seja, 29 dos 32 estão com pacientes.



A área de atendimento do Sistema Único de Saúde do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) está com apenas um leito vago entre os 20 no CTI Adulto, representando 95% do total. Na enfermaria, a ocupação é de 66,67%, com 20 dos 30 leitos destinados para a doença ocupados.



Na rede privada o cenário é ainda pior. O Hospital São Judas Tadeu opera com um leito extra no CTI adulto, o que corresponde a 116,67% de ocupação. O Santa Mônica e a área suplementar do CSSJD estão com 100% de lotação e o Santa Lúcia com 87,50%.

Índices gerais

A atual taxa de ocupação dos leitos de UTI da cidade, entre públicos e privados, é de 89,09%, com 98 pacientes. Na enfermaria, o índice é 63,53%, com 108 pessoas internadas.



Ao todo, 206 ocupam leitos de UTI e enfermaria destinados para pacientes com sintomas de COVID-19 em todos os hospitais da cidade. Isso representa 73,31% da capacidade total, que é de 281 leitos.

Onda vermelha

Divinópolis é referência para outros 52 municípios da macrorregião Oeste, que teve os cenários epidemiológico e assistencial classificados como “desfavoráveis” pelo programa Minas Consciente.



Mesmo com indicadores preocupantes, a região continua na onda vermelha, porém terá que adotar novas restrições a partir de domingo (6/6) conforme diretrizes do plano estadual.



O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 irá se reunir nesta sexta-feira (4/6) para definir quais medidas serão adotadas a partir desta classificação.

Menos 430 vidas

Polo regional e com cerca de 230 mil habitantes, Divinópolis contabiliza 69.016 notificações. Das 13.477 pessoas que foram diagnosticadas com o novo coronavírus, 430 perderam a vida em decorrência da doença.



*Amanda Quintiliano especial para o EM