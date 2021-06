Corpus Christi: famílias recebem bênção na Igreja da Boa Viagem, em BH

Celebração no fim da tarde desta quinta-feira (3/6) (foto: Marcos Vieria/EM/DA Press)

Dom Walmor, arcebispo de Belo Horizonte, se uniu aos peregrinos na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital, no fim da tarde desta quinta-feira (3/6). Este ano não houve os, mas após a celebração da missa, o jardim da igreja ganhou umdefeito deNo dia de, a Igreja celebra o Mistério da Eucaristia e o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. A celebração é uma referência à, quando se deu a instituição da Eucaristia, durante a última ceia de Jesus Cristo com os Apóstolos.Na Rua Sergipe, nos arredores da igreja, se formou uma fila de carros com famílias para receberem a bênção, logo após a missa, às 19h.Liliana Dantes, de 58 anos, acompanhou a mãe, Leila, de 90. Elas receberam a benção de dentro do carro. "Foi maravilhoso, além de muito prático e seguro para minha mãe, que é cadeirante", contou.Ela disse que ficou impressionada com as luzes. "A procissão nesta data é histórica, marcante, tradicional. Mas não é o momento por conta da pandemia", acrescentou.As celebrações de Corpus Christi pelas comunidades de fé daseguem as diretrizes para este tempo de pandemia.Entre os protocolos estão o uso obrigatório de, respeito aosocial, com ocupação parcial dos espaços das igrejas e disponibilidade deem gel nos ambientes de celebração.Ainda durante a celebração, foi oficializada a mudança de nome de igreja Nossa Senhora da Boa Viagem paraMais cedo, o Arcebispo celebrou missa, na Capela São Francisco de Assis, na Região da Pampulha. Dom Walmor Oliveira de Azevedo ainda se uniu à comunidade de fé da Catedral Cristo Rei, para celebrar a Eucaristia.